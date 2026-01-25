Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi, renkli görüntülere sahne oldu. Atölye boyunca minik sanatçılar, hayal güçlerini kalem ve boyalarla buluştururken kendi masal dünyalarını kağıda aktardı. Renklerin coşkusu çocukların yüzlerindeki tebessümle birleşirken, her çizgi ve her fırça darbesi yeni bir hikayenin kapısını araladı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında çocukların karakter tasarlamayı, sahne kurgulamayı ve bir kitabın görsel dilini oluşturmayı öğrendiğini söyleyen kurs eğitmeni Kerem Taydaş, 'Dört hafta boyunca sürecek bu atölyede çocuklar, kendi yazdıkları hikayeleri yine kendi çizimleriyle birleştirerek gerçek bir kitap haline getirme fırsatı bulacaklar. Şu anda bu etkinliği iki seans halinde yürütüyoruz. Cumartesi günleri saat 11.00'de, pazar günleri ise saat 14.00'te atölyemiz devam ediyor. Çocukların hem üretip hem de çok keyifli vakit geçirdiğini görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu güzel etkinliğin hayata geçmesinde emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar ise atölyede oldukça keyifli vakit geçirdiklerini vurguladı.