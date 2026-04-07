Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Yıldırım ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan baskında toplam 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Yapılan kontrollerde yakalanan kişilerden 6’sının herhangi bir kimlik belgesinin bulunmadığı ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlendi. Bir kişinin ise Bursa’ya kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi taşıdığı tespit edildi.

Aylık 15 bin TL’ye barındırılmışlar

Polisin yürüttüğü soruşturmayı derinleştirmesiyle dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. Yakalanan göçmenlerin, organizatörler tarafından aylık 15 bin TL karşılığında söz konusu evde barındırıldığı öğrenildi.

Organizatörler yakalandı

Göçmenlere kalacak yer sağlayarak süreci organize ettiği belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, kimliksiz olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.