Bursa Emniyet Müdürlüğü İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları otomobildeki uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Operasyon anı amatör kameraya yansırken, araç içinde 100 gram kokain ele geçirildi.
Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Narkotik ekipleri, İstanbul’dan Eskişehir’e uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler İnegöl girişinde güvenlik önlemi aldılar. Araç, ekiplerce ilçe girişinde önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 gram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu taciri şüphelileri Enes G. (28) ve Ünal A. (30) ekiplerce gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.