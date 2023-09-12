Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında başladığı Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesini sona erdirip, kentin batı bölgesine modern bir atık entegre tesisi kazandırma planına artık yaklaşmaktadır. Hamitler bölgesindeki atık depolama sahasından kaynaklanan koku sorununa en fazla maruz kalan yedi mahallenin muhtarları ve sakinleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bir araya gelerek, projenin açılan on ayrı dava nedeniyle sürekli olarak uzatıldığına dikkat çekti. Başkan Aktaş, "Herhangi bir vatandaşın mağduriyeti benim için büyük bir endişe kaynağıdır. Verdiğim sözden dönmedim. Yeni tesis için gerekli onayları aldık ve ihale sürecine geçiş yapacağız. İnşallah 14-15 ay içinde burada atık depolama işlemi sona erecek" şeklinde konuştu.

1995 yılından bu yana kullanılan Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nın yerleşim yerlerine yakın bölgesinde atık depolama işlemi başladığından beri, bölge sakinlerinin kokudan kaynaklanan şikayetleri artmıştır. Başkan Aktaş, bölge sakinlerine bilgi verme toplantısı düzenleyerek, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Toplantıya mahalle muhtarları, bölge sakinleri, meclis çevre komisyonu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

Başkan Aktaş, bölge sakinlerinin mağduriyetini anladığını ve sorunun çözümünün kendisine atfedilmesinin doğru olmadığını vurguladı. Aynı zamanda, atık miktarının azaltılması için geçen yıl Bursa'ya kazandırılan Doğu Entegre Atık Tesisi'nin Yenikent sahasına gelen atığı günlük 1200 ton azalttığını belirtti. Bu, Yenikent sahasının yükünü hafifletmek açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nın kapatılması için yeni bir atık dönüşüm tesisi kurulması gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, bu amaçla 2014 yılından beri çalışmaların sürdüğünü ve Kayapa Kuruçeşme mevkiinin en uygun alan olarak belirlendiğini belirtti. Ancak bu süreçte on ayrı dava ile uğraştıklarını ve her dava ile sürecin uzadığını dile getirdi. Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanlığı onayının alındığını ve ihale sürecine geçeceklerini söyledi. Bu sayede, 14-15 ay içinde yeni tesisin inşa edilmesi planlanmaktadır.

Toplantıda mahalle muhtarları ve sakinlerinin görüşlerine de yer veren Başkan Aktaş, koku duvarı, sinek sorunu ve çevreye saçılan atıklar gibi şikayetleri not aldı ve bu sorunların en aza indirilmesi için acil tedbirlerin alınmasını talep etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Cindoruk Odaman da toplantıda Yenikent Sahası'nda devam eden depolama süreci ve yeni Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi hakkında bilgi sundu.