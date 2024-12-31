

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Cumalıkızık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İ. idaresindeki 16 AGK 727 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolda trafik kaza sebebiyle iki şeritten sağlanırken, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.