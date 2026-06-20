Hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Mart 2013 tarihinden bu yana İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan şahsın yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

Yaklaşık 1 ay boyunca saha araştırmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri yapan ekipler, firari hükümlünün Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde kayıtsız olarak kaldığı adresi belirledi. Düzenlenen operasyonla şahıs, konakladığı ikametin önünde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, 13 yıllık firar da sona ermiş oldu.

Kaynak: İHA