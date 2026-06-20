Kongrede yeniden aday olarak yönetime seçilen Kani Ademoğlu ve yönetimi ilk olarak teknik direktör ile anlaştı. Teknik direktörlüğe Güven Varol’un getirilmesinin ardından sezon hazırlıklarına hız veren Bordo-Beyazlı yönetim iç transferde ilk olarak kaptan Orhan Aktaş’la sözleşme yeniledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenin de kaptan Orhan Aktaş’la bir yıl daha anlaşıldı. Dış transfere de yönelen İnegölspor yönetimi ilk olarak stoper mevkiine transfer yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda duyurulan transferde şu ifadelere yer verildi;

“Bursaspor’da forma giyen stoper mevkindeki Furkan Saki ile ile 1 yıllık sözleşme imzaladık.”

FURKAN SAKİ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Furkan Saki, 19 Oca 1997 yılında doğmuştur Saki, Bursaspor takımında stoper pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. 1 Tem 2024 yılında Bursaspor ile anlaşan Saki, Bursaspor'da başarılı bir şekilde oynamaktadır.

Furkan Saki İnegölspor’dan önce, İstanbul Altyapı, İstanbulspor U19, Sancaktepe Belediyespor, Gölcükspor, İstanbulspor, Adıyaman 1954, Çatalcaspor, Düzcespor, Edirnespor, Van Spor FK'da oynamıştır. Furkan Saki, 2024 yılından itibaren Bursaspor'da yer aldı.