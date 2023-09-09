MEMLEKETİNE TATİLE GELDİ! OTOMOBİLİNİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ MEMLEKETİNE TATİLE GELDİ! OTOMOBİLİNİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Bursa’da seyir halindeki tır kontrolden çıkıp anayolda yan yattı. Trafiğin kesilmesine neden olan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Kaza merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün idaresindeki yük dolu tır bir anda kontrolden çıktı. Bir süre savrulan tır anayolda yan yatıp tüm şeritlerin tamamen kapanmasına neden oldu. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücünün şans eseri burnu bile kanamazken, trafiğin uzun süre aksamasına neden olan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.