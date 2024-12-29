Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan merkez Osmangazi ilçesinde Sanayi Caddesi (Mudanya yolu) 2. kilometresinde yola çıkan köpek, 3 şeritli yolun ortasına oturdu. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede, köpeğin orta şeridi kapattığı gören sürücüler, sağından ve solundan geçmeye çalıştı. Uzun kuyruk oluştuğu yolda, bir sürücü ise köpeği yoldan kaldırmak için durdu.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin etrafındaki arabalarla dolu olmasına rağmen keyifli bir şekilde yerinde kalması dikkat çekti.

Kaynak: İHA