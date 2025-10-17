Çarpışmanın ardından alev alan araçtan sıçrayan yangın ormanlık alanda paniğe neden oldu. Yaralı sürücü son anda kurtarılırken, diğer aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücünün eşi olduğu öğrenilen kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.



Kaza, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 26 BS 629 plakalı Mercedes marka otomobil alev aldı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana da sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hem yanan araç hem de ormandaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazada yanan otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 16 BOS 441 plakalı aracın sürücüsü ise kazanın hemen ardından olay yerinden kaçtı.

Kaçan sürücünün eşi olduğu öğrenilen kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kadın, eşini korumaya çalışırken ekiplerin müdahalesine engel olmaya çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.