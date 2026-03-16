The Wall Street Journal’ın haberine göre, Amerikan petrol sektörünün önde gelen şirketleri ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips’in CEO’ları, Beyaz Saray’da yapılan görüşmede enerji piyasalarına ilişkin karamsar bir tablo ortaya koydu. Şirket yöneticilerinin, İran’la yaşanan savaşın enerji piyasalarında yarattığı olumsuz etkileri yetkililere aktardığı öne sürüldü.

PETROL FİYATLARINDA 120 DOLAR TEHLİKESİ

Exxon CEO'su Darren Woods, spekülatörlerin devreye girmesiyle fiyatların mevcut seviyelerin çok üzerine çıkabileceğini ve rafine ürünlerde ciddi arz sıkıntısı yaşanabileceğini konusunda Trump yönetimini uyardı:

"Dünyanın 120 dolarlık petrole ihtiyacı yok. Bu, ekonomik yıkıma neden olacak" dedi.

Sektör yöneticileri de uzun süreli yüksek fiyatların sebep olduğu baskının küresel ekonomi üzerinde büyük bir yük oluşturacağı konusunda görüş birliğine vardı.

BEYAZ SARAY'IN ACİL DURUM FORMÜLLERİ

Beyaz Saray ise petrol fiyatlarını düşürmek için çeşitli önlemleri masaya yatırıyor.

İddialara göre Trump yönetiminin masasında Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilmesş 400 milyon varillik acil durum rezervinin piyasaya sürülmesi ve ABD limanları arasındaki ham petrol akışını sınırlayan yasanın askıya alınması değerlendiriliyor.

Ayrıca Beyaz Saray yetkilileri, Venezuela ile petrol akışını artırmak için Exxon ve ConocoPhillips ile bu ülkeye geri dönme konusunu görüştü. Ancak yöneticiler, yurt içi üretim artışlarının Hürmüz Boğazı'nın arkasında sıkışan günlük petrol miktarının yerini dolduramayacağını iletti.

TEK ÇÖZÜM HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN AÇILMASI

Hürmüz Boğazı'nda düğüm çözülmezse dünya ekonomisi nefes alamayacak. Enerji sektörünün dev isimleri, masadaki hiçbir formülün bu krizi bitirmeye yetmeyeceği düşünüyor. Küresel enerji arzının beşte birinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı kalması, piyasalar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Sektör yöneticilerine göre tek gerçek çıkış yolu, Hürmüz Boğazı’nın derhal gemi trafiğine açılması.

Beyaz Saray cephesinde ise askeri seçenekler masada. Pentagon’un boğazı yeniden açmak için hazırladığı harekat planları Trump yönetimi tarafından inceleniyor. Üst düzey kaynaklardan gelen bilgilere göre Washington, bu krizi aylar sürecek bir sürece yaymak yerine haftalar içinde bitirmeyi hedefliyor.