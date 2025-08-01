Son 10 yılda Bursa'da çıkan orman yangınlarında yanan alanlar Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla hızla ağaçlandırdı.

29 Ağustos 2015'te Mudanya-Göynüklü, 11 Ağustos 2018'de Mudanya-Çağrışan, 5 Ağustos 2019'da Orhaneli-Çivili, 2 Eylül 2023'te Mudanya-Göynüklü ve 30 Haziran 2024'te Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde çıkan orman yangınlarından sonra çalışma yapan Orman Bölge Müdürlüğü, bu alanları tekrar eski yeşil görünümüne kavuşturdu.

Anayasa'ya göre yanan ormanların yerinde yeni ormanların yetiştirileceği ve bu alanların başka hiçbir amaçla kullanılamayacağından hareketle her çalışmasını titizlikle yürüten Bölge Müdürlüğü, Gürsu ve Harmancık yangınlarında zarar gören alanlardaki soğutma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor. İlk olarak orman mühendisleri sahada analiz ve etüt çalışmaları yapacak ve ardından orman kendini rehabilite edebilecek güçteyse, saha doğal sürece bırakılacak. İlk yağmurlarla birlikte sürgün verme durumu yakından takip edilen alanlarda toprakta yeterli tohum, kozalak yoksa takviye tohumlama yapılacak ve süreç özenle izlenecek. Ormanın kendini yenileme kapasitesi zayıfsa, saha yanmış ağaçlardan arındırılacak ve dikime uygun hale getirilerek uygun dönemde fidan dikilecek.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ağaçlandırma seferberliği başlatarak griye dönen alanlar tekrar "Yeşil Bursa"ya yakışır hale getirilecek.

Bölge Müdürlüğü, son 10 yılda yanan ve ardından yeşillendirilen alanların önceki ve sonraki görsellerini de paylaştı.

Kaynak: İHA