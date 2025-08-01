“SPOR OKULUMUZDAN 39 OYUNCUMUZU MÜSABAKA GRUPLARIMIZA KAZANDIRDIK”

Altyapı Koordinatörümüz Nafi Bilaloğlu, spor okulunun birinci dönem çalışmalarını değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:

“Bu sezonun ilk bölümünde spor okulumuzdan tam 39 oyuncumuzu müsabaka gruplarımıza dahil ettik. Bu, bizim için sadece bir sayı değil; emek, sabır ve doğru planlamanın somut bir karşılığı. Oyuncularımızın gelişimini yakından takip ediyor, onları hem fiziksel hem mental olarak üst seviyelere hazırlıyoruz.

2.DÖNEMDE AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ.

Spor okulu 2.döneminde de yeni oyuncuları müsabaka gruplarımıza katmak istediğimizi belirten Bilaloğlu "İkinci dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz; her çocuğun potansiyeline ulaşabileceği, güvenli ve gelişime açık bir futbol ortamı oluşturmak.” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN