Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir inşaat firmasına ait depoda yangın meydana geldi. Yangın, Küçük Kumla Mahallesi'nde bulunan söz konusu depoda patlak verdi. İnşaat firmasının çalışanları ve çevredeki vatandaşlar, yükselen dumanları fark ederek hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Gemlik İtfaiye Teşkilatı ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında depoda bulunan plastik borular ve diğer malzemeler büyük zarar gördü. Neyse ki, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Olayla ilgili olarak tahkikatın devam ettiği belirtildi.