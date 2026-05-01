Okullara yapılan baskın ve gelen ölüm haberlerinin ardından organizasyon ertelenmişti.

Hilmiye Mahallesi Muhtarlığı eğlence yerine Mevlid-i Şerif okutulmasını önerdi.

Bu öneri üzerine İnegöl Kafkas Folklor Kültür Derneği ve Hilmiye Mahallesi Muhtarlağı'nın ortaklığında dernek lokalinde Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.

Dernek Başkanı Recep Küpçüoğlu, Gürcü köyleri muhtarları da katılım sağladı.

Organizasyon ardından bir açıklama yapan Hilmiye Mahallesi Muhtarı Osman Orhan, "Ülkemizde çok acı olaylar yaşandı. Bu nedenle eğlence organizasyonlarımızı iptal etmiştik. Matem yaşanan bir dönemde yapılacak en büyük etkinliğin Mevlid-i Şerif olacağını düşündük. Halkımızın bu fikre sıcak bakması üzerine harekete geçtik" diye konuştu.