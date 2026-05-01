2015 yılında Isparta’da kaybolan Mehmet Çetin dosyasında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Uzun süre kendisinden haber alınamayan Çetin’in ailesi, geçen yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak olayı yeniden gündeme taşımış, bunun üzerine soruşturma farklı bir boyut kazanmıştı.

Ailenin başvurusu sonrası yeniden ele alınan dosyada, Çetin’in kaybolmadan önce kredi çektiği ve hayat sigortası yaptırdığı bilgisine ulaşıldı. Sigorta tazminatının ise cezaevinde bulunan bir kişiye bırakıldığı yönündeki iddia dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma sürecinde Bayram Akçay’ın ortaya attığı “Mehmet Çetin cinsiyet değiştirdi” iddiası da gündeme gelmişti. Bu söylem yeni bulgularla zayıflarken, programdaki ifadelerin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ile Bekir B. gözaltına alındı. Ayrıca hükümlü T.G. ve M.K. isimli şahısların da bulundukları cezaevlerinden dosya kapsamına dahil edildiği öğrenildi.

TABANCA TELEFONLARA EL KONULDU

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile cep telefonlarına el konuldu. Bayram A.'nın 24 Mayıs 2025 tarihinde "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Derya K.'nın da aynı suçlamayla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAFATASI BAŞKA İLDE BULUNDU

Burdur’da Mart ayında boş bir arazide bulunan kafatasına ilişkin yürütülen soruşturmada ise çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemeler sonucunda kafatasının, 11 yıl Büyükkabaca beldesinde kaybolan Mehmet Çetin’e ait olduğu belirlendi.

Kafatasından alınan DNA örnekleri ile aile bireylerinden alınan örneklerin eşleşmesi sonucu kimlik tespiti kesinleşti.

Öte yandan yürütülen soruşturmada Mehmet Çetin’e ait yalnızca kafatasına ulaşıldığı, vücudun diğer bölümlerine henüz ulaşılamadığı belirtildi. Özel ekipler tarafından olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve kayıp vücuda ulaşmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.