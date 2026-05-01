Kafkasspor'da kongre kararı alınmasının ardından ilk başkan adaylığını açıklayan isim Mustafa Sevim oldu. Sevim, yaptığı kapsamlı açıklamayla hem mevcut yönetime teşekkür etti hem de kulübün geleceğine dair vizyonunu paylaştı.

Mustafa Sevim şu ifadeleri kullandı:

Bugünü Değil, Geleceği Kazanan Kulüp

İnegöl’ümüzün köklü kulüplerinden İnegöl Kafkasspor'un bu sezon elde ettiği şampiyonluk; yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda camiamızın birlikteliğinin, inancının ve doğru yönetim anlayışının güçlü bir sonucudur.

Başta Kulüp Başkanımız Sayın Sedat Yavuz olmak üzere yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcularımızı ve büyük Kafkasspor taraftarını gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, camiamızın ortak emeği ve sahiplenişiyle ortaya çıkmış, İnegöl adına gurur verici bir tablo oluşturmuştur.

Kısa bir dönem de olsa yönetim içerisinde yer almış biri olarak, kulübümüzün bugünlere hangi fedakârlıklarla geldiğine yakından tanıklık ettim. Ancak gelinen noktada camiamız için asıl önemli olan; geçmişten ziyade, kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edebilmektir.

Alınan kongre kararı, camiamız adına yeni bir dönemin başlangıcıdır. Öncelikli temennim, Sayın Başkanımız Sedat Yavuz’un görevine devam etmesidir. Ancak kendisinin farklı bir karar alması durumunda; camiamızın beklentilerine cevap verecek güçlü bir ekip ve net bir vizyonla başkanlığa aday olduğumu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Uzun süredir titizlikle hazırlıklarını yürüttüğümüz bu süreçte; kurumsallaşmayı güçlendiren, kalıcı gelir modelleri oluşturan ve sürdürülebilir başarıyı esas alan bir yapı üzerine kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Bu noktada, kendi değerleriyle büyüyen, altyapıya dayalı ve kimliğini koruyan Athletic Bilbao modelini örnek alan bir anlayışla hareket ediyoruz.

Hedefimiz; camiamızın gücünü sahaya ve yönetime yansıtan, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran, sportif başarıyı sürdürülebilir kılan bir İnegöl Kafkasspor inşa etmektir.

Bu süreç bir rekabetten öte, camiamıza hizmet yolculuğudur. Ortak paydamız İnegöl, ortak sevdamız Kafkasspor’dur.

Saygılarımla,

Mustafa Sevim