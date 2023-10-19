Bursa'da polis ekipleri, vatandaşların güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla ara sokaklar, caddeler ve terk edilmiş binalarda 'huzur' operasyonu düzenledi. Bu önemli operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanırken, bazı şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü liderliğinde, Çevik Kuvvet, KOM, Narkotik, TEM ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Osmangazi ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 'huzur' operasyonunu başlattı. Ekipler, ara sokaklar, caddeler ve terk edilmiş binalarda şüpheli kişilere yönelik sorgulama ve üst aramalar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda; uyuşturucu madde bulunduran, hırsızlık gibi suçlardan aranan 12 kişi Bursa polisi tarafından gözaltına alındı. Üst aramalarında ise 35 gram uyuşturucu madde ve 50 fişek ele geçirildi.

Aynı zamanda, trafikte kural tanımayan ve tehlike yaratan sürücülere de izin verilmedi. Ekipler, 298 aracı sorgulayarak, kendi ve diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan 13 araç sürücüsüne toplamda 89,543 TL idari para cezası kesti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma, huzuru sağlama amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, 'huzur' operasyonlarının sürekli bir şekilde devam edeceğini açıkladı.