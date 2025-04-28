Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/390 esas sayılı dosyasında, Yavuzsan Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, 11 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete 1 yıllık kesin mühlet verdi. Ayrıca, daha önce geçici mühlet kararıyla görevlendirilen SMMM Uğur Yanık’ın, kesin mühlet süresince konkordato komiseri olarak görevine devam etmesine hükmedildi.

Şirkete alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin, alacaklarını ve dayanak belgelerini (sözleşme, fatura, teminat mektubu, sevk irsaliyesi, hesap ekstresi gibi) 15 gün içinde komiser Uğur Yanık’ın Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi No:254 Karay İş Merkezi 6. Kat B1 Nilüfer/Bursa adresine bizzat veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru sırasında kimlik fotokopisi ve noter tasdikli yetki belgeleri de talep ediliyor.