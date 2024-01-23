Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 3. katında yangın çıktı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrası söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, imalathanede maddî hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.