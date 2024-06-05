Bursa’da ilkokul öğrencileri Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bir günü sınıf olarak ormanda geçirdi.

Sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin arttırılmasına yönelik 3-7 Haziran tarihleri "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanıyor. Bursa’da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, doğanın içinde bir gün geçirdi.

Pilot Sanayi İlkokulu 4-D sınıfı veli, öğrencileri ve öğretmenleri Rıdvan Arda eşliğinde Dağyenice’de bir dizi etkinlik düzenledi. Dağyenice tesislerini Orman Mühendisi Savaş Türk ve Dilara Çelik eşliğinde gezen öğrenciler, orman yangınları konusunda bilgi aldılar. Doğanın korunması konusunda öğrencilere sunum yapılırken, öğrenci ve veliler Dağyenice Göleti etrafındaki çöpleri toplayarak çevreyi kirleten büyüklerine de önemli bir mesaj verdiler. Kısa bir doğa yürüyüşü yapan öğrenciler daha sonra hazırladıkları “Temiz İnsan, Temiz Çevre”, “Çevreni Temiz Tut, Doğayı Koru, Mutlu Yaşa Bir Ömür Boyu”, “Çevre Miras Değil, Gelecek Nesillere Devredilecek Emanettir” pankartları etrafında çember oluşturup yere uzandılar. Öğrenciler doğanın sesini de dinlemeyi ihmal etmediler.