Bursa’da polis ekipleri, okul ve işçi servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ekipler, trafiğin akışını bozan araçları uyarırken, yaya geçidindeki öğrencilerin de güvenliğini sağladı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde harekete geçen trafik polisleri, okul ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Belgesi eksik veya ehliyeti yetersiz olan bazı sürücüler trafikten men edilirken, yasal işlem başlatıldı. Öğrencilerin güvenliği için yaya geçitlerinde görev alan ekipler, sabah trafiğinin akışını sağlamak içinde canla başla mücadele etti.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.