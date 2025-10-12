İstanbul Silivri ilçesinde oynanan maçta İnegöl Kafkasspor sahaya 4 eksikle çıktı.

Geçtiğimiz hafta Kartal Bulvarspor maçında kırmızı kart gören Yusuf Kaplan, Emre Kara ve Berkay Canbaz'ın yanı sıra sakatlığı süren Serdar Eğlik, Silivrispor maçında forma giyemedi.

Kendi sahasında gol atamayan ve galip gelemeyen Silivrispor ile deplasmanda yenilmeyen Kafkasspor arasındaki mücadelenin ilk yarısı pozisyon açısından oldukça kıt geçti. İlk yarıdaki en etkili pozisyon maçın henüz ilk dakikalarında ev sahibi ekip adına Kutay'ın kafa vuruşu ile gelişti. Pozisyonu iyi takip eden kaleci Hüseyin Genç, Silivrispor'a gol şansı tanımadı.

Maçın 2. yarısında rakibini kendi sahasında kabul eden İnegöl Kafkasspor, kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Maçın 62. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fatih Taşdelen Kafkasspor adına mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

84. dakikada aldatmaya yönelik hareketle penaltı bekleyen Kutay, 2. sarı karttan kırmızı kart görerek Silivrispor'u 10 kişi bıraktı.

86. Dakikada ise sağ kanattan gelişen pozisyonda Mertcan'ın pasında topla buluşan Batuhan Kurt, topu ağlara göndererek ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra her iki takımında karşılıklı ataklarında gol sesi çıkmayınca maç Silivrispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT