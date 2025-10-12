

Dünyada yalnızca beş nüshası olduğu tespit edilen Dede Korkut Oğuznameleri’nin arasında çok özel bir yere sahip olan Dede Korkut Bursa Yazması, edebi ve tarihi yönüyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek gün yüzüne çıkarıldı. Dresden, Vatikan, Ankara ve Günbed nüshalarına ek olarak hazırlanan eser, orijinal nüshanın sergilendiği Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde gerçekleştirilen programla tanıtıldı. Programda ayrıca ‘Sözün izinde: Dede Korkut’un Kadim Mirasına Yolculuk’ isimli dijital sergi de ziyarete açıldı. Dede Korkut’un sözünden bugüne uzanan kültürel mirası dijital çağın diliyle buluşturan sergi, bundan böyle eserin orijinal nüshasının sergilendiği odayı bir deneyim alanına dönüştürerek ziyaretçilere yeni bir bakış açısı sunacak.

Kitap tanıtımı ve sergi açılışı programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra Dede Korkut Bursa Yazması’nın orijinal nüshasını müzeye kazandıran koleksiyoner İbrahim Koca, kitap danışmanı Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, orijinal metinleri okuyup Türkçe’ye aktaran Prof. Dr. Ferruh Ağca, tasarımcı Tuba Okat, dijital serginin hazırlanmasında emeği geçen sanatçı Hakan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

"Bursa Yazması, kültürel mirasımızın eşsiz bir kaynağı"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Oğuzların sözlü kültür geleneğinden doğan ve yüzyıllar önce şekillenen Dede Korkut Oğuznameleri’nin Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü açısından temel eserlerden biri olduğunu dile getirdi. Dünyada yalnızca beş nüshası tespit edilen Dede Korkut Oğuznameleri arasında yer alan Dede Korkut Bursa Yazması’nın çok özel bir konuma sahip olduğunun altını çizen Başkan Bozbey, "İçinde bulunduğumuz Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sergilenen bu eşsiz eser, Dresden, Vatikan, Ankara ve Günbed nüshalarına ek olarak, edebi ve tarihi açıdan son derece değerli bir kaynak niteliğindedir. 1600’lerden sonra yazıldığı düşünülen ‘Bursa Yazması’, kültürel miraslarımızdan biri olarak Büyükşehir Belediyemizin koruması altındadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, orijinal eserin yanında bugün, ‘Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması’ ve ‘Türkiye Türkçesine Aktarma’ eserlerini sizlere tanıtmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Toplam 119 varaktan ve her sayfada 13 satır olmak üzere 238 sayfadan oluşan eşsiz Bursa nüshası, Prof. Dr. Ferruh Ağca tarafından iki cilt hâlinde hazırlandı" diye konuştu.

Dede Korkut’un mirası artık dijital deneyimle canlanacak

Ayrıca müzenin bundan böyle çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Dede Korkut’un kadim mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Sözün İzinde: Dede Korkut’un Kadim Mirasına Dijital Yolculuk" başlıklı kalıcı sergisini de hazırladık. Bu sergi sayesinde Bursamızda; kültürel belleğin yeniden yorumlanmasına, geleneksel sanatların çağdaş yaklaşımlarla canlandırılmasına, nesiller arasında köprüler kurulmasına kapı aralıyoruz. Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel danışmanlığında, bu sergiyi hayata kazandıran Çağdaş Medya Sanatçısı Hakan Yılmaz’a yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, bilinen Dede Korkut nüshaları hakkında bilgilendirme yaparak, dünyadaki tüm Türkologlara örnek olacak nitelikte hazırlanan "Dede Korkut Bursa Yazması" kitabı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Prof. Dr. Ferruh Ağca da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından basılarak Türk kültürü ve tarihine kazandırılan kitap için Başkan Mustafa Bozbey ve eserin hazırlanmasında emeği geçen ekibe teşekkür etti. Bursa Yazması’nın diğer nüshalara kıyasla Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili araştırmalara yeni bir ivme kazandırdığını belirten Ağca, yazmanın diğer nüshalarda okunamayan ya da tartışmalı olan bazı kelimeleri aydınlattığını ve bu ayırt edici özelliğiyle yaklaşık yüz yıllık araştırma sürecine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Kitap tanıtımının ardından Başkan Mustafa Bozbey eserin hazırlanmasında emeği geçenlere hediye takdim etti. Daha sonra ‘Sözün izinde: Dede Korkut’un Kadim Mirasına Yolculuk’ isimli dijital sergiyi gezen Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Bursa Yazması’nın orijinal nüshası ve müzedeki diğer eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

