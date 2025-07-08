

Kaza, Osmangazi ilçesi Paşaçiftliği mevkiin üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrikli motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet üzerindeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.