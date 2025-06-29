Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol imalatı ve satışına yönelik yürüttüğü istihbarî çalışmalar çerçevesinde, pazarcılık yapan V.H. isimli şahsı takibe aldı.

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Şahsın ilçede araçla dolaşarak sahte içki sattığını tespit etti. Çemberi daraltan ekipler, şüphelinin adresine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

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Ekipler yaptıkları aramada, 18 adet 5 litrelik bidon içinde 90 litre, 62 adet su şişesinde 31 litre, olmak üzere toplam 121 litre sahte alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzur ve güvenliği için suça ve suçlulara fırsat verilmeyeceğimin altını çizdi.

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Kaynak: İHA