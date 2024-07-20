Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'ne polis gece boyu kuş uçurtmadı. Şüpheli şahıslar ve araçları tek tek inceleyen ekipler suç unsularının olmamasıyla birlikte şahısları serbest bıraktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'ne şok baskın düzenledi. Şüpheli şahıslar ve araçları teker teker durduran ekipler Beyazıt Mahallesi'nde adeta kuş uçurtmadı. Uygulama boyunca 14 şüpheli araç ile 33 şüpheli şahıs sorgulandı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler şahısları serbest bıraktı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA