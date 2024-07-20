İnegölün güçlü kuruluşlarından biri olan Sanko Holding tarafından kurulan Re-Up Geri Dönüşüm A.Ş.’nin Pet ve Tekstil atıklarından cips üretim çalışmaları hakkında bilgi alan İnegöl Kent Gönüllüleri Derneğinin kadın üyeleri REPET İnegöl şubesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Toplantıya İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İsko Genel Müdürü Müslüm Esen, İnsan Kaynakları Müdürü Cemal Arık, Re&Up İnegöl Şube Sorumlusu Ebru Özküçük Güler, mahalle muhtarları ve çeşitli paydaşlar katılırken çalışmalar hakkında Net Zero Genel Müdürü Fulya Ekinci Özen ve Re&Up Müdürü Ebru Özküçük Güler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Sanko Holding davetlisi olarak tanıtım toplantısı davetlisi olarak geri dönüşüm konusunda başarılı çalışma bilgilerini tesis yetkililerinden aldıklarını ifade eden İnegöl kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Müfide Karaduman ‘’Böyle önemli bir projede 167 çalışanın olduğu ve çalışanların yüzde 50’sinin kadın çalışan olması, kadınların bu tip çalışmalarda yer alması kadın çalışanlarının her işte olduğu bu işteki başarıları da önemli olduğunu görmüş oluyoruz’’ dedi.

Bizler geri dönüşümün tekrar kazandırılması konusunda bu güzel projeyi İnegöl de tanıtımı konusunda mutlak tam destek vereceğiz, her zaman yanlarında olacağız ifadelerini kullandı.