Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Koğukçınar Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bir olay, güvenlik kameralarına yansıdı. İşten dönüşünün ardından 28 yaşındaki Yavuzhan Ertürk, yoğun bir günün ardından 16 plakalı motosikletini evinin önünde güvenli bir şekilde kilitleyerek park etti. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evinin bulunduğu sokakta görünen 2 hırsız, önce dikkatli bir keşif yaparak ardından Ertürk'ün motosikletini çaldılar.

Olayın mağduru Yavuzhan Ertürk, motosikletinin çalındığını fark ettiğinde büyük bir şok yaşadı. Yorgunluğunun üzerinde olduğu anlarda motosikletinin kayıp olduğunu gören Ertürk, hemen yetkililere haber verdi. Hırsızların yakalanması için polis ve güvenlik birimlerine başvurdu. Ertürk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İşten yorgun gelmiştim ve motosikletimi evimin önünde güvenli bir şekilde bırakmıştım. Uykusuz bir gece geçirdim ve sabah kalktığımda motosikletimi bulamadım. Bu durumdan şikayetçiyim ve yetkililerden gereğinin yapılmasını rica ediyorum."