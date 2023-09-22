Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak, TÜBİTAK tarafından desteklenen önemli bir sağlık teknolojileri projesine liderlik ediyor. Proje başlığı 'Yara Takibi İçin Bakteriyel Selüloz Nanofiber Yara Örtülerinin Geliştirilmesi' olarak belirlenmiştir ve sağlık alanında büyük bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında geliştirilen yara örtüleri, kronik yaraların tedavi süreçlerini takip etmek için yeni bir yöntem sunmaktadır. Kronik yaralar, uzun süren tedavi gerektiren durumlar olup tedavi süreçleri hem maliyetli hem de hastalar için zorlayıcı olabilmektedir. Bu projenin en büyük avantajlarından biri, hastaların kronik yaralarının durumunu kolaylıkla izleyebilmelerini sağlamaktır.

Geliştirilen yara örtüleri, bakteriyel selüloz nanofiberleri kullanılarak tasarlanmıştır. Bu nanofiberler, yara iyileşmesini destekleme potansiyeline sahiptir ve ayrıca pH duyarlı özelliklere sahip yara örtüleri geliştirmek için tercih edilmiştir. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde, yara bakım süreci daha maliyet etkin hale getirilecek ve hastaların konforu artacaktır.

Projede yer alan teknik detaylar hakkında konuşan Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak, "Kronik yaraların takibi genellikle kliniklerde yaranın her seferinde açılması veya yaradan sürüntü alınması gibi müdahaleler gerektirir. Bizim geliştirdiğimiz yara örtüleri sayesinde yara bölgesi açılmadan, sadece renk değişimi ile yaranın durumu takip edilebilecek. Bu, maliyetleri düşürmenin yanı sıra hasta konforunu artıracaktır" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak üstlenmekte olup, proje TÜBİTAK 3501 projeleri çerçevesinde desteklenmektedir. Proje ekibi, Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgen Osman, Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Volkan Altuntaş ve iki bursiyerden oluşmaktadır. Proje, 18 ay sürecek ve sağlık sektörüne önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir.