Yaz aylarının gelmesiyle özellikle de kadınların fazla kilolarından kurtulma telaşı artıyor. Bu endişe ne yazık ki şok diyetler yapmaya yönlendirebiliyor. Hızlı kilo kaybına neden olan bu diyetler, vücutta ani su ve mineral kaybı, tansiyon düşüklüğüne, halsizlik ve baş dönmesine yol açabiliyor. Düşük kalorili diyetler, kan şekerinde ani düşüşlere yol açarak unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğuna neden olabiliyor. Düzensiz kilo alıp verme, pankreasın normal çalışma düzenini bozarak insülin direncine ve dolayısıyla diyabet riskinin artmasına yol açabiliyor. Ayrıca kalp ritminde bozulmalara ve ani kalp krizleri gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

Medicana International İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Mısra Aydın, hızlı kilo kaybı sağladığı iddia edilen şok diyetlerin sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Bu diyetler çok düşük kalorili olduğu için metabolizmayı yavaşlatır, kas kaybına neden olur ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Aynı zamanda hormonal dengesizlikler ve sindirim problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Düşük enerji seviyesi nedeniyle depresyon ve anksiyete riskini artırarak bireylerin psikolojik sağlığını da olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.

Diyet programları kişiye özel uygulanmalı

Her bireyin metabolizmasının, yaşam tarzının, mevcut sağlık durumunun ve fiziksel aktivite düzeyinin farklı olduğunu vurgulayan Uzm. Dyt. Mısra Aydın, "Sağlıklı bir beslenme programı kişiden kişiye değişir. Bireye özel hazırlanan diyet programları parmak izi gibidir. Herkesin beslenme ihtiyacı farklıdır ve bu doğrultuda kişiye özel olarak bir diyet programı oluşturulmalıdır. Diyet yaparken asıl amacın sadece kilo vermek değil, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğrenmek ve sürdürülebilir bir düzen oluşturmak olmalıdır. Hızlı kilo vermek yerine, sağlıklı ve dengeli beslenerek uzun vadeli bir yaşam tarzı değişikliği benimsemek gerekiyor. Böylece fazla kilonun neden olabileceği hastalıkların önüne geçilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir" dedi. Diyet yaparken asıl amacın sadece kilo vermek değil, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğrenmek ve sürdürülebilir bir düzen oluşturmak olduğunu belirten Uzm. Dr. Mısra Aydın, "Hızlı kilo vermek yerine, sağlıklı ve dengeli beslenerek uzun vadeli bir yaşam tarzı değişikliği benimsemek gerekiyor. Böylece fazla kilonun neden olabileceği hastalıkların önüne geçilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir" diye konuştu.

Bilimsel dayanağı olmayan bilgilere dikkat edilmeli

Uzm. Dyt. Mısra Aydın, kişilerin internet ve sosyal medya gibi platformlarda yer alan bilimsel dayanağı olmayan diyet önerilerine temkinli yaklaşmaları gerektiğini vurguladı. İnternette görülen çok düşük kalorili yanlış diyet listelerinin vücudun yeterli enerji ve besin ögelerini alamaması kaynaklı kan basıncının düşmesi (hipotansiyon) ve kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi) durumlarına yol açabildiğini kaydeden Uzm. Dyt. Mısra Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Yetersiz beslenme sonucu özellikle demir, B12 ve folat gibi besin ögesi eksiklikleri oluşabilmektedir. Aynı zamanda yanlış yapılan diyetler orta ve uzun vadede vücut hızının ve dengesinin bozulmasına bağlı olarak hızlı kilo artışına neden olabilir. Sosyal medyada zayıflattığı iddia edilen çay-kahveler tüketildiğinde sıvı kaybına uğrayan vücutta şişkinlik azalabilir ancak bu bir kilo kaybı değildir. Bu ürünlerin kullanılması ishal, karın ağrısı, potasyum düşüklüğü, kalp krizi, aşırı kaygı hissi, uyku bozukluğu, nefes darlığı, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi şikayetler olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Detoks tarifler veya takviyeler özellikle kronik hastalığı olan, ilaç kullanan bireyler için risklidir. İlaçlarla etkileşime girebilir veya kan değerleri için uygun olmayabilir. Diyet yapmak isteyenler mutlaka hekim ve beslenme uzmanına danışmalıdır."