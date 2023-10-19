Mudanya ilçesinde, sahte içki ve bu içkilerin üretiminde kullanılan malzemelere yönelik bir operasyon düzenlendi. Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önleme çalışmaları çerçevesinde elde edilen istihbaratı değerlendirdi. Bu istihbarat doğrultusunda, S.A. adlı bir şahsa ait iş yerini, ikametini ve aracını mahkeme kararıyla arama işlemi gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 2 ayrı ikamette toplamda 10 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi, 20 adet 0.5 litrelik sahte votka olarak değerlendirilen sıvı, 39 adet 0.5 litrelik sahte rakı, sahte alkol üretiminde kullanılan anason aroması, 5 litrelik bidonlar ve etil alkol içeren toplamda 58.5 litre sahte alkol ele geçirildi. S.A. hakkında yasal işlemlere başlandı.