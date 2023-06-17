Bursa’da cadde ve sokakları göle çeviren şiddetli yağış esnaflara zor anlar yaşattı. Su baskınlarıyla mücadele eden dükkan sahipleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Metroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin birçok noktasında etkisini gösteren şiddetli yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücülere zor anlar yaşatan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde esnaflık yapan dükkan sahipleri meydana gelen su baskını nedeniyle mallarını korumak için canla başla mücadele etti. Birçok dükkanda maddi zarar meydana gelirken, esnafların mücadelesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.