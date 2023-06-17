İnegöl'e bağlı Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde TIR ile otomobilin karıştığı kaza da 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye Kurşunlu mahallesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Mustafa Ç. yonetimindeki 41 AJN 813 plakalı TIR ile karşı istikametinden seyir halinde Mustafa K. (56) yönetimindeki 16 KIF 97 plakalı otomobil Küçükyenice mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Hafize K.(50) ile Yavuz K. (31) yaralandı. Araçta sıkışarak yaralanan Hafize K. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.