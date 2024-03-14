Bursa Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan planlı 'ŞİMŞEK OPERASYONU' neticesinde 60 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu. Operasyonda 41 kişi cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü X hesabından detayları paylaştı.
"Bursa' nın Huzuru İçin Uyuşturucu Tacirlerinin Enselerinde ️ŞİMŞEK ️ olmaya Devam Edeceğiz.️
Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan planlı 'ŞİMŞEK OPERASYONU' neticesinde 60 şüpheli şahıs yakalanmıştır.
1000 personel,
100 ekip ile
133 ayrı adrese;
6 Mart 2024 Çarşamba günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda;
📌 5 kilo 981 gram metamfetamin
📌 2 kilo sentetik bonzai
📌 23 gram esrar
📌 3 gram kokain
📌 3 adet yeşil reçeteli hap
📌 2 adet hassas terazi
📌 6 adet tabanca
📌 1adet tüfek
📌 547 adet fişek ve
Bir miktar para ele geçirilmiştir.
Operasyonda yakalanmış olan 41 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.