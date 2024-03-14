Bursa Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan planlı 'ŞİMŞEK OPERASYONU' neticesinde 60 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu. Operasyonda 41 kişi cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü X hesabından detayları paylaştı. 

"Bursa' nın Huzuru İçin Uyuşturucu Tacirlerinin Enselerinde ️ŞİMŞEK ️ olmaya Devam Edeceğiz.️

Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan planlı 'ŞİMŞEK OPERASYONU' neticesinde 60 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

1000 personel,

100 ekip ile

133 ayrı adrese;

6 Mart 2024 Çarşamba günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda;

📌 5 kilo 981 gram metamfetamin

📌 2 kilo sentetik bonzai

📌 23 gram esrar

📌 3 gram kokain

📌 3 adet yeşil reçeteli hap

📌 2 adet hassas terazi

📌 6 adet tabanca

📌 1adet tüfek

📌 547 adet fişek ve

Bir miktar para ele geçirilmiştir.

Operasyonda yakalanmış olan 41 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

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Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ