Bursa’da polisin her gün değişik bölgelerde yaptığı şok asayiş uygulamaları meyvelerini vermeye devam ediyor.

Bursa’da başta şehir merkezi olmak üzere merkez ilçelerde bir çok yerde gece ve gündüz asayiş, narkotik ve trafik ekipleri birlikte uygulama gerçekleştiriyor. Çok sayıda polisin katıldığı şok uygulamalarda hiç ummadıkları bir anda polisi karşısında gören şüpheli ve suçtan aranan şahıslar adeta kaçacak delik arıyor.

Narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yYönelik yapılan uygulamalar sayesinde suça karıştıkları için aranan çok şahısta yakalanıp gözaltına alındı. Son 24 saatte Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, KOM, Narkotik, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla, Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesinde yapılan sabit ve motosikletli polis timlerinin hareketli uygulamalarında, üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 8 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 30 adet fişek, 4,23 gram esrar maddesi, 6,7 gram metamfetamin ele geçirildi. 255 şahsın UYAP sorgulamasının yapıldığı uygulamada, 133 araç kontrol edilirken, 3 araç sürücüsüne toplam 2 bin 436 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi.