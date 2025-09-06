Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüphelinin jandarma ekiplerince yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda toplam 225 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu belirtti. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını açıklayan Yerlikaya, 13 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü ifade etti.

Yerlikaya, valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma ve MASAK çalışanlarını tebrik etti.