Olay, saat 07.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren bir mobilya iskelethanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası işyeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.