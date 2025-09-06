Söz konusu çalışmada rayiç bedelin komisyon ile tespit edilmesi yerine, her yıl sabit oranlarla tıpkı yeniden değerleme oranında olduğu gibi kendiliğinden belirlenmesi yer alırken; kanuni düzenleme Meclis başkanlığına gönderilecek.

Emlak vergilerindeki fahiş artışların ardından AK Parti, yeni bir düzenleme için kolları sıvadı. Özellikle bazı ilçelerde vergi oranlarının 36 kata kadar çıkması vatandaşların tepkisine neden olurken, konuya ilişkin AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve TBMM Grubu’nun kapsamlı bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Emlak Vergisi İçin Çeşitli Formüller Masada

AK Partili kurmaylar, Meclis açıldığında kanuni düzenlemeyi Meclis Başkanlığına gönderecek. Masadaki seçenekler arasında, rayiç bedelin komisyon ile tespit edilmesi yerine, her yıl sabit oranlarla tıpkı yeniden değerleme oranında olduğu gibi kendiliğinden belirlenmesi yer alıyor. Normal piyasa şartlarında her yıl değerin otomatik olarak belirlenmesi, olağanüstü piyasa şartlarında ise komisyonun devreye girerek rayiç bedeli belirlemesi de formüle dâhil edilecek.

İki Taksit Olarak Ödeniyor

Emlak vergileri, her dört yılda bir belediye temsilcilerinin de yer aldığı takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Bu vergiler, her yıl iki taksit halinde ödeniyor. Bina, arsa veya arazi gibi taşınmazlara uygulanan emlak vergisi, ilgili belediyeler tarafından tahsil edilerek belediye bütçesine gelir olarak aktarılıyor.

Yeni belirlenen emlak vergilerine itiraz süresi 8 Eylül’de sona eriyor. Vatandaş ise ‘Bu tarihe kadar bir düzenleme yapılmazsa mağdur mu olacağım?’ endişesi taşıyor. Belirlenen ücretler önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacağı için bu yıl içinde çıkarılacak bir yasa ya da yapılacak düzenleme ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi mümkün.

Erdoğan Talimat Vermişti

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında talimat vermişti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de milletin endişelerini yakından takip ettiklerini, gerçek piyasa şartlarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceklerini kaydetmişti.

Demir, “Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. AK Parti’nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.