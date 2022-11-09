Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamaya göre taksimetre açış ücreti 7.50 TL'den 10.00'TL'ye çıktı. İndi bindi ücreti ise 25.00 TL oldu.

Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamaya göre taksimetre açış ücreti 7.50 TL'den 10.00'TL'ye çıktı.

İndi bindi ücreti ise 25.00 TL oldu. Kilometre başına ücret ise 9.00 TL oldu. Uludağ'a çıkış ücreti ise 330 TL olarak güncellendi.