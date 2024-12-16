Kaza, 14 Aralık 2024 sabahı saat 09.15’te İznik-Orhangazi kara yolunda, Boyalıca mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, İrfan Güneş’in (54) kullandığı 16 AEB 605 plakalı tanker, Ömer Kocuk (52) yönetimindeki 16 BIK 26 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından tanker alev aldı ve kısa süre içinde adeta bir bomba gibi patladı.

Alevler içinde kalan tanker, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla güçlükle söndürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Eşrefzade Mahallesi Muhtarı Ömer Kocuk hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Gültekin Sürücü (51) ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Gültekin Sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Emekli öğretmen Gültekin Sürücü de kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesini kaybetti.