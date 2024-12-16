Dişli takımlar karşısında zorlanan Bursaspor’da yönetim yeni transfer hamlelerine hazırlanıyor. Martin Pablo Batalla ve scout ekibinin raporları doğrultusunda düğmeye basacak Yeşil Beyazlılar, forvet, kanat ve orta sahayı güçlendirecek.

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Play-off mücadelesi ile küme düşmeme mücadelesi veren takımların transfer hamlelerine karşın boş durmayacak Bursaspor’da en az 3 transfer yapılması bekleniyor.

Öncelikle ligin ilk yarısında aksayan bölgelere takviye yapmayı planlayan Bursaspor yönetimi daha sonra ise fırsat transferleri için pusuya yatacak.

A W341239 03-1Genç ve gelecek vaat eden oyuncular ile tecrübeli isimleri harmanlayarak lige damga vuran yeşil beyazlılarda hedef, Mart ya da Nisan ayında şampiyonluğu ilan etmek olacak.

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Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in kurmaylarıyla birlikte yaptığı değerlendirmede, “Bizlerden beklentiler büyük. Bizi sadece Bursa değil Türkiye konuşuyor. Bu nedenle bizler bu beklentilere cevap vermeliyiz. İnce eleyip sık dokumalıyız. Bursaspor etrafında müthiş bir birliktelik sağladık. Mutlak favori gösterildiğimiz lige damga vurmalıyız. Gereken neyse yapacağız” dediği öğrenildi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE