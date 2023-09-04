Bursa'da, bir birey, İzmir Yolu Sıcaksu yakınlarında, yol kenarındaki bir kadını kemerle darp etti. Çevredekilerin müdahalesine rağmen saldırgan eylemine devam etti ve hatta onlara tehditler savurdu. Bu anlar, olayın görgü tanıkları tarafından anlık olarak kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesinin merkezi sınırlarında meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir erkek şahıs, yakını olduğu iddia edilen kadınla arasında başlayan tartışma, bir anda şiddete dönüştü. Şiddet olayını gören trafikteki diğer sürücüler, olaya müdahale etmeye çalıştı; ancak saldırgan kişi, hem kadına saldırmaya hem de çevredeki insanlara tehditler savurmaya devam etti. Bu üzücü anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, olaya şahit olanlar, bu kişilerin göçmen olduğunu iddia ederek bölgenin yaşanmaz hale geldiğini belirtti.

Bölge sakinleri, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm bölgesindeki zabıta ve emniyet güçlerinden buranın temizlenmesi ve düzenlenmesi için acilen önlem alınması gerektiğini dile getirdi.