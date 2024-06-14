9 günlük bayram tatili öncesi olası kazaların önüne geçmek amacıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Şehirlerarası Terminali çıkışında yola çıkacak tüm otobüsleri durdurarak bilgilendirme ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Otobüslerdeki yolculara 'Emniyet kemeri takmak alışkanlık olsun, üzüntüler son bulsun' uyarısı yapılarak emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.

Ardından trafik polisleri yolculara bilgilendirici broşür dağıttı. Şoförlerin ise ehliyet bilgileri, takograf ve benzeri unsurları kontrol edildi. Çift şoför kontrolü de yapan polisler, sürücülere yolculuk esnasında uyulması gereken kuralları anlatarak hız limitlerine uyulması zorunluluğuna dikkat çekti.

Emniyet yetkilileri benzer bilgilendirme faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.