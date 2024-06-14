Erenler Belediyesi ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Erenler ilçesi genelinde SASKİ ekipleri, 4 mahallede yağmur suyu altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Altyapı çalışmalarının ardından, üstyapıyı tamamlayacak olan Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 6 sokak için ön hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaları yakından takip eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç çalışmalar hakkında, "Erenler ilçemiz her geçen gün kapasitesini arttıran bir yapıda. Bu sebeple ilçemiz genelinde çalışmalarını hızlandıran SASKİ’ye teşekkürlerimizi iletmek isterim. SASKİ’nin çalışmalarını bitirmesinin hemen ardından Fen İşleri ekiplerimiz hızlıca üstyapıyı tamamlıyor. Dilmen Mahallesi 6030 sokak, Küpçüler Mahallesi 3043, 3045 ve 3047 sokak, Yeşiltepe Mahallesi 8026 sokak ve Erenler Mahallesi 1278 sokakta yağmur suyu çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan altyapı çalışmalarının hemen ardından üstyapıyı da hızlı bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

"Kurumlar arası koordinasyonun başarıyla yürütülmesinin neticesinde yatırımlarımız hız kazanıyor"

Kurumlar arası birlikteliğin önemine dikkat çeken Dinç, "İlçe belediyesi olarak, büyükşehir belediyesinin desteği de bizleri ayrıca güçlendiriyor. Kurumlar arası koordinasyonun başarıyla yürütülmesinin neticesinde yatırımlarımız hız kazanıyor. Bu sebepten ötürü başta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar olmak üzere, desteğini sunan ekiplere teşekkür ederiz. Bizler de ilçemiz için ne varsa ortaya koyuyor hem maddi gayretle hem de saha çalışmalarımızla kalkınmanın önünü açıyoruz" diye konuştu.