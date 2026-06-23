Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçün önlenmesi, göçmen kaçakçılığı suçları ve organizatörleriyle mücadele kapsamında il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

A W731876 02Denetimlerde 3 bin 25 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 29 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca 251 aracı kontrol ederken, çeşitli ihlaller nedeniyle 6 araca toplam 96 bin 580 lira idari para cezası uyguladı.
Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise 15 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 6 kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, ayrıca yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

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Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yabancı uyruklu şahısları yasa dışı şekilde barındırdığı ve çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA