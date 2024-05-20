Bursa'da İstanbul yolunda seyir halinde olan bir tır sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince emniyet şeridine çekti. Kısa bir süre sonra tır alevler içinde kaldı. Olay, Bursa-İstanbul karayolu Orhangazi Süpürgelik mevkiinde gerçekleşti.

Kimliği henüz belirlenemeyen tır sürücüsü, dumanları fark edince aracı emniyet şeridine çekti. Tır kısa bir süre sonra tamamen alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yanmakta olan tırı söndürmekte zorlandı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi. Tırın alevler içinde olduğu anlar, diğer sürücüler tarafından kaydedildi.