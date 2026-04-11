Olay saat 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren sünger satış işletmesinde meydana geldi. Kapalı olan işyerinin önüne hurda toplama aracıyla gelen 2 şüpheli, bir süre çevreyi gözetledi.

Aracını yıkayan adam bile fark etmedi

Sokakta aracını yıkayan bir kişinin bulunmasına rağmen şüpheliler rahat tavırlarla işyerine girerek içeride bulunan malzemeleri tek tek hurda toplama aracına taşıdı. Şüphelilerden biri sokak girişinde gözcülük yaparken, diğer şüpheli defalarca işyerine girip çıkarak malzemeleri araca yükledi.

19 dakika sürdü

Yaklaşık 19 dakika boyunca işyerine onlarca kez giren şüpheliler, demir malzemeler başta olmak üzere çok sayıda eşyayı çaldı.

Yan işyeri sahibi müdahale etti

İşyerinin yanında bulunan bir mobilya atölyesi sahibi durumu fark ederek şüpheliye müdahale etti. Çalınan malzemelerin bir kısmı geri bırakılırken, şüpheli bazı eşyaları başka yerden aldığını iddia ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

İşyerine gelen işletme sahibi Ömer Ç., demir malzemeler, kantar, tüp ve çeşitli eşyaların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.