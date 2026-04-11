İstanbul Ataşehir'de park halindeki bir minibüs alev alev yandı. Patlama seslerinin yükseldiği araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 09.25 sıralarında İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 UN 7107 plakalı minibüs, park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı. Yangın esnasında araçtan patlama sesleri duyuldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik anlamı aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan minibüs adeta küle döndü.