Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rulo saç yüklü 67 LG 101 plakalı tır ile ile karşı yönden gelen 16 HG 299 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansta tedavi edilirken, ekipler ise başka bir kazayı engellemek için yol güvenliğini sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.